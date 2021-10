Neale skulle vabba – möttes av dråplig översättning

Tvåbarnspappan Neale Thomas skulle anmäla vab, vård av sjukt barn, hos Försäkringskassan men möttes av minst sagt udda formuleringar när han tryckte på översätt till engelska via en tjänst på myndighetens hemsida.

Why did you need a baby, som översatt till svenska blir varför skaffade du barn, var en av frågorna som ställdes via självbetjäningsformuläret.

Neale Thomas berättar att han först blev förvånad av den ganska filosofiskt ställda frågan, men att svarsalternativen försäkrade honom om att något gått snett. Sedan fortsatte de översatta frågorna på samma komiska spår, bland annat med ord som ”babbeling och ”vobbeling”.

Fel hos översättningstjänst

– Det finns många roliga saker på internet men när du är på en myndighetshemsida och de ställer alla de här märkliga frågorna så blir det väldigt kul, säger Neale Thomas.

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, menar att Försäkringskassan i det här fallet inte försökt att vara avsiktligt roliga.

– Det handlar om en extern översättningstjänst som inte riktigt håller det kvalitet som den borde göra. Vi har inte en engelsk översättning av självbetjäningstjänsterna och då har det blivit de här ganska roliga översättningarna, säger han.