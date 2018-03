Nordea har tekniska problem med sin internetbank

Felet uppstod på lördagsförmiddagen efter ett strömavbrott. När kunderna går in under fliken spara och placera, möts de av ett ett tomt konto eller så kommer de inte in.

– De beror lite grann på vilken server man ligger på. En del ser att det står noll, andra kommer inte in alls. Det varierar hur påverkad man är av problemet, säger Jenny Wickman.

Hon kan inte svara på om felet även omfattar innehållet på vanliga sparkonton.

– Men man kan fortfarande gå in och betala räkningar.

Banken vet inte när problemet är avhjälpt.

– Vi arbetar så fort det bara går med att lösa det.

Felet, som uppstod efter ett strömavbrott vid lunchtid på lördagen, kvarstod ännu vid 16.30-tiden