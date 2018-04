Nordea: ”Vi ser mycket allvarligt på detta”

Kriminella ligor har lurat till sig över 50 miljoner på ett halvår med hjälp av bank-id, och privatpersoner är hårt drabbade. Kritik väcks nu mot att parallella sessioner kan startas med samma bank-id, vilket gett bedragare tillgång till konton som sedan länsats.

Advokat Per Furberg säger till SVT Nyheter att problemet inte ligger i själva bank-id-systemet, utan att det idag är upp till banken som köper in tjänsten att bestämma hur många datorer och telefoner som kan loggas in på med hjälp av ett och samma bank-id.

– Jag är förvånad över att man inte håller reda på hur många inloggningsessioner som pågår samtidigt. Bank-id-systemet i sig håller en hög säkerhetsnivå. Mig veterligen har ingen lyckats knäcka det. Däremot tycker jag att man kan ifrågasätta hur lämpligt det är att fler än en dator kan loggas in samtidigt.

”Arbetar hårt för att förhindra”

Nordea vill inte kommentera om det idag är möjligt att starta flera parallella sessioner med hjälp av ett och samma bank-id. De vill inte heller kommentera hur många parallella inloggningar som är möjligt att göra på kunders internetbank med ett och samma bank-id, eller varför.

”Att Nordeas kunder, och även andra bankers kunder, har råkat ut för denna typ av telefonbedrägerier är något vi ser mycket allvarligt på”, skriver Nordeas pressekreterare Jenny Wickman i en kommentar till SVT Nyheter.

”Vi arbetar hårt för att förhindra den här typen av bedrägerier som har drabbat bankkunder. Däremot kan vi, av naturliga skäl, inte gå in på detaljer i vårt säkerhetsarbete. Vi har också ett nära samarbete med polisen, som går ut med varningar i medierna kontinuerligt.”

Swedbank: Kunderna vill ha det så

Jenny Wickman menar att Nordea gått ut brett för att varna kunder via sina egna kanaler och ser över andra säkerhetsåtgärder kontinuerligt.

Swedbanks presschef Josefin Uppling berättar för SVT Nyheter att det på Swedbank går att vara inloggad på internetbanken och appen samtidigt eftersom kunderna vill ha det så.

– Det är viktigt att poängtera att det inte spelar någon roll hur många parallella inloggningar man kan ha, det räcker med att bedragarna får kunder att lämna ut sin id. Vi jobbar ständigt med att via vår hemsida, app och genom medier upplysa kunder om faran och uppmana dem att aldrig lämna ut sitt bank-id.