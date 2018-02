Nu kommer ännu mer snö – med klass 1-varning

Direktrapport · Senaste i trafik- och väderläget Tomt i skolorna under snökaoset Häften av alla grundskoleelever i Borgholms kommun missade undervisningen på grund av vädret. Under onsdagen kommer skolbussarna på Öland fortfarande vara inställda. Tågstoppet mellan Flemingsberg och Södertälje Syd är upphävt och trafiken är igång igen. Det var en detektor som signalerat att det var fel på två förbipasserande tåg. En kontroll visade att tåget mot Norrköping var trasigt och har nu evakuerats. Det andra tåget har fått köra vidare mot Stockholms Central. En kvinna har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en lastbil på Smedjegatan i centrala Luleå. Kvinna påkörd av lastbil i centrala Luleå En lastbil med släp har vält och ligger tvärs över E45:an strax söder om Mellerud. Polisen räknar med att det kommer ta lång tid innan vägen öppnar upp igen. Lastbil blockerar hela E45 – stor trafikpåverkan Tomelilla kommun skickade hem eleverna tidigare från skolan på tisdagen på grund av snöovädret. Tomelilla kommun skickade hem barnen från skolan En trafikolycka med två lastbilar inträffade klockan 15.30 på E4 strax norr om Gnarp i norra Hälsingland. Ingen människa har skadats, men det är helt stopp i södergående körfält och framkomligheten är begränsad i norrgående. Trafikverket tror att vägen ska vara framkomlig igen vid klockan 18. Tiden är preliminär. Stopp i tågtrafiken mellan Flemingsberg och Södertälje syd. Stoppet påverkar fjärr - och regionaltåg mellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn, Göteborg/Karlstad/Oslo och Eskilstuna-Arboga/Hallsberg. Enligt Trafikverket är det oklart när sträckan kan öppnas för trafik igen. På grund av snöovädret har tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn, och omvänt, ställts in helt under tisdagen. Tågtrafiken på Österlen ställs in efter snökaos Visa fler inlägg

Det kraftiga snöfallet över delar av södra Sverige har fått SMHI att utfärda flera klass 1-varningar under dagen. De drabbade länen var vid lunchtid på tisdagen Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland, Bohuslän och Göteborg.

– Det beror på den hårda nordostliga vinden. Det som brukar hända i Sverige är att vinden kommer väster ifrån. Nu kommer den österifrån, förklarar SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir.

Hur länge håller det i sig, med snö och minusgrader i hela Sverige?

– Det är svårt att se något slut på det nu. Möjligtvis att man kan se lite förändring av väderläget nästa vecka, men det är lite för tidigt att säga nu, säger Tora Tomasdottir tidigt på tisdagsmorgonen, och tillägger:

– Nu kan vi också konstatera att det inte var ett nationellt isdygn i går eftersom Helsingborg hade +0,2 som varmast. Ett nationellt isdygn innebär att alla mätstationer i hela Sverige har 0 grader, eller lägre, hela dygnet, säger Tora Tomasdottir.

Spela PROGNOS: Fortsatt iskyla i hela landet

Snöbyarna kan lätta först i helgen

Prognoskartorna för resten av veckan pekar på att stora delar av Svealand och Götaland får räkna med nederbörd i form av snö, i princip till och från ända fram till helgen. Först då vrider sig vinden mot sydost, vilket gör att snöbyarna möjligen kommer att upphöra.

– Men bara för att vindriktningen ändras betyder ju inte det att det garanterat blir mindre nederbörd. Som läget är nu så får vi fortsätta räkna med snö den resten av veckan, säger Tora Tomasdottir.

Den officiellt lägsta temperaturen för säsongen kom tidigt på måndagsmorgonen, då Gielas i södra Lappland hade drygt 40 minusgrader. På flera håll har personer vittnat om ännu lägre temperaturer.

Trafikverket råder alla att följa väderleksrapporter de närmaste dygnen.

– Det gäller att ha koll så att man kan ta beslut. Fundera på om du verkligen måste ge dig ut, åtminstone under tisdagsdygnet, säger Bengt Olsson.

Ingen större påverkan på flygtrafiken

Under tisdagsmorgonen var det en del förseningar och inställda flyg på grund av den stökiga trafiken på måndagen. Men det dröjde inte länge till att trafiken sedan började flyta på som vanligt igen.

På Bromma flygplats stod dock all flygrafik still under en timme på förmiddagen på grund av starka vindar som gjorde landningsbanan hal.

– Då stängde man av trafiken helt för att få till rätt bromsvärden, vilket naturligtvis ledde till förseningar. Därefter började man släppa på trafiken och nu ska allt vara som vanligt igen, säger Åsa Öhman, pressansvarig på Swedavia.

Övriga 10 Swedavia-flygplatser har inte påverkats av vädret under dagen.