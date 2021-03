Nu passerar Sverige en miljon givna vaccindoser

– I dag kommer Sverige ha genomfört en miljon vaccinationer mot covid-19. Och det finns ingen tvekan om att de har effekt, säger socialminister Lena Hallengren och fortsätter:

– Antalet fall av covid-19 har fallit dramatiskt på äldreboenden, där nu över 90 procent har fått minst en dos vaccin.

Medverkade på pressträffen gjorde även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström och Marie Morell, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sjukvårdsdelegation.

Fler doser på väg

Under den här veckan och nästa väntas totalt en halv miljon doser anlända till Sverige, uppger Lena Hallengren.

EU har hittills investerat 2,8 miljarder euro på vaccinutveckling, och i dag är tre vaccin godkända inom Europa: Moderna, Pfizer/BioNTech och Astra Zeneca.

Regeringen förslår att riksdagen medger att låneramen för inköp av vaccin höjs från 4,5 miljarder till 11 miljarder kronor.

– Vi talar om mycket pengar men lite jämfört med vad covid-19 kostat samhället, säger Hallengren.

Fjärde vaccin på ingång

Vaccinsamordnaren Richard Bergström säger att det just nu är ”stort fokus på att trygga leveranserna” och att ett fjärde vaccin, från Johnson & Johnsons, troligen godkänns av EU under torsdagen. Sedan väntar ytterligare två godkännanden under våren.

– Totalt kommer Sverige att få ytterligare 14 miljoner doser till halvårsskiftet. Under andra halvåret kommer 30 miljoner doser, säger Bergström.

Fördelen med Johnsons vaccin är att det bara är en spruta.

”Läget fortsatt allvarligt”

Samtidigt som vaccindoserna anländer i större omfattning och smittspridningen minskar på särskilda boenden ökar smittan i befolkningen i stort. Både regeringen och myndigheterna betonar vikten av att alla fortsätter att följa råd och rekommendationer.

– Vi har ett fortsatt oroande läge. I många regioner ser vi en tydlig smittspridning och att man är på väg in i den här tredje vågen, säger Marie Morell på SKR.

– Läget är fortsatt allvarligt, säger Johan Carlson.

– Det är viktigt att vi alla fortsätter att ta vårt ansvar, fortsätter att stanna hemma, testa sig vid symptom, hålla avstånd till andra och att vaccinera sig när erbjudandet kommer. Vänta inte med att vaccinera dig, alla godkända vacciner vi har är bra.