Pär Nuders tunga vecka – så mycket pengar förlorar han

Det började den 13 mars då Pär Nuder sparkades från uppdraget som styrelseordförande i börsbolaget Skistar. En knapp vecka senare avgick han som styrelseordförande i pensionsbolaget AMF.

Dagen efter meddelade statliga pensionsbolaget Tredje AP-fonden att Nuder, som varit styrelseordförande i åtta år, ”lämnar sitt uppdrag enligt plan”. Samma dag meddelade fastighetsbolaget Fabege att Nuder, som varit styrelseledamot, slutar även där. Alltså: Fyra uppdrag försvann på en vecka.

Förlorar 1,3 miljoner

Med uppdragen försvann också drygt 1,3 miljoner kronor i ersättningar per år. Nuder lämnar posten som ordförande i statliga Tredje AP-fonden. Men han får stanna kvar i det mer inkomstbringande uppdraget som ordförande i börsnoterade fastighetsbolaget Hemsö där AP-fonden och statliga pensionsfonden Kåpan är storägare. För det uppdraget får han 420 000 kronor per år, jämfört med AP-fondens 145 000 kronor per år.

Totalt satt Pär Nuder till nyligen i ett tiotal bolagsstyrelser. Hans årliga styrelsearvoden låg år 2018 på cirka två miljoner kronor.

Uppdragen som är kvar

Utöver styrelseuppdragen utför Pär Nuder konsult- och rådgivningsuppdrag. Han är rådgivare åt bland annat riskkapitalbolagen EQT och Northzone och den internationella konsultbyrån Albright Stonebridge. Han är också ledamot av en internationell rådgivningsstyrelse åt University of Tokyo.

Konsultverksamheten bedrivs i Nuders bolag Dabok Advisory AB. De senaste fem åren har intäkterna legat på mellan cirka sju och åtta miljoner kronor.