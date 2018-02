Han botar blyförgiftade örnar med ny metod

Victor Person har nyligen fått in en blyförgiftad havsörn som behandlas med en ny metod och örnen svarar bra på behandlingen.

– Det är mycket vanligt att de örnar och en del duvhökar vi får in har höga värden av bly, säger Victor Persson, som driver ett rehabiliteringscenter för vilda fåglar utanför Åkersberga.

Tappar flygförmågan

Örnar som blivit blyförgiftade förlorar förmågan att flyga. De lägger sig ner med utsträckta vingar. Mag-och tarmkanalen stängs av och de dör långsamt av svält på en vecka.

Den blyförgiftade havsörnen får sina organ renade genom en ny medicinsk metod och svarar positivt på behandlingen. Foto: SVR

Victor Persson gör blyanalyser på de fåglar han får in och har räddat flera havsörnar och ormvråkar under förra året. Om rovfågeln ätit blyförgiftat kött under en längre tid lagras blyet i skelettet och då är det svårt att rädda den.

Ny metod

– Vi har en ny metod med olika receptbelagda mediciner som vi kombinerar i samarbete med veterinär. I vårt forskningsprojekt försöker vi rena organen från tungmetaller. Vi kan inte operera bort blyet men vi kan kapsla in blyet med bindningsmedel. När magen kommer i gång kan blyet komma ut den normala vägen, säger Victor Persson.

En blyförgiftad havsörn får behandling på ett rehabcenter för skadade fåglar. Foto: SVR

Örnarna äter ofta vilt som dött av skadeskjutning och slaktavfall som jägare lämnat i skogen. I Sverige är det tillåtet att använda bly i ammunition, utom vid jakt i våtmarker och vid sportskytte. Fortfarande är det vanligast med blyhagel och blykulor, trots att det finns alternativ av stål och koppar.

Svanar får problem

– Vi har särskilt mycket problem med svanar, säger Caroline Bröjer, vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Svanarna mal sönder grus och även blyhaglet i magsäcken och då sprids blyfragmenten till organen och blodet.

– Vi behöver ha ett blyförbud på sikt, säger hon.

– Vår studie visar att det är uppenbart att blyanvändningen skadar kungsörn och det är alarmerande, säger Frauke Ecke vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Örnar kolliderar med tåg

– Många av örnarna dör när de kolliderar med tåg men det kan bero på att de har sämre flygförmåga på grund av blyförgiftning. Problemet skulle vara löst om man förbjöd blyet, säger Frauke Ecke, som nu gör en ny studie om kungsörn.

Sverige avvaktar

I Danmark och Nederländerna finns ett totalt förbud mot ammunition av bly. Den svenska regeringen avvaktar Europeiska kemikaliemyndighetens utredning om begränsningar av blyammunition.

Victor Persson driver ett ideellt center för skadade vilda fåglar. En kungsörn flygtränas här efter en vingskada. Foto: SVR, Stockholm vildfågel rehab

Victor Persson är förhoppningsfull om att havsörnen ska klara sig.

– Behandlingen verkar fungera och det ser positivt ut, än så länge, säger han.