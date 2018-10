Ny rapport: Anna kan vara vanligaste vd-namnet 2026

För sjunde året i rad har stiftelsen Allbright gjort en djupdykning i jämställdheten bland svenska börsbolag. Och aldrig tidigare har svenskt näringsliv tagit så stora steg mot jämställdhet som just nu, visar årets rapport.

Antalet kvinnor som sitter på vd-poster i börsbolagen har ökat med hela 65 procent.

– Bolagen har tagit till sig av de senaste årens forskning om att en jämställd ledning är bra för affären. Det blir bättre lönsamhet, man har fattat att man behöver avspegla sina kunder. Men vi kanske inte helt ska utesluta metoo-effekten heller, säger Amanda Lundeteg, Allbrights vd.

Per tar över... och sedan Anna?

Aldrig tidigare har antalet kvinnor på vd-poster ökat så mycket från ett år till ett annat. Just nu är Anna det 15:e vanligaste namnet bland börsbolags-vd:ar. Det allra vanligaste namnet är Per, som i år petar ner Anders från toppen. Fortsätter utvecklingen i samma takt kan däremot Anna ta över efter Per redan 2026.

Vd-kvinnorna fördelas dessutom nästintill jämnt mellan små, medelstora och stora bolag, enligt rapporten. Det är ett trendbrott mot tidigare då kvinnor framför allt var vd:ar för mindre bolag.

Jämställdheten ökar även på andra fronter. 34 procent av styrelseledamöterna i börsbolagen är kvinnor – det är en procent bättre än ifjol. Och andelen börsbolag som helt saknar kvinnor i ledningen minskar från 26 till 25 procent.

81 bolag saknar helt kvinnor i ledningen

Amanda Lundeteg konstaterar däremot att det är oroväckande att det till stor del är samma bolag som fortsatt saknar kvinnor i ledningen. Två tredjedelar av bolagen som helt saknar kvinnor i ledningen hade samma position på listan även ifjol. Tydligast syns det bland industriföretagen, enligt rapporten.

– Jag tycker att man kan fråga sin chef, vd eller ordförande vad planen är. Fråga varför man inte har kvinnor i ledningen. Får man inte ett vettigt svar på det så tycker jag att man ska byta arbetsplats. Det är inte kvinnornas ansvar att städa upp i de här herrklubbarna, säger Amanda Lundeteg, Allbrights vd.

Det finns inget börsbolag som, tvärtom, helt saknar män på ledande befattningar. Det bolag som har procentuellt sett flest kvinnor på ledande befattningar är Humana där 60 procent av ledningen består av kvinnor, enligt rapporten.