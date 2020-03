Ny studie om syskonvåld: ”Som mäns våld mot kvinnor innan 70-talet”

Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det som kan känneteckna syskonvåld är att det sker systematiskt och att det blir en obalans, det vill säga att ett syskon alltid utsätter ett annat syskon.

Uppfattar något av syskonen det som ett övergrepp – och det främsta syftet är att fysiskt eller psykiskt skada den andra – har det sannolikt passerat gränsen för vanlig syskonrivalitet.

Så definierade forskaren Vernon Wiehe syskonvåld i sin bok ”Sibling abuse” som publicerades 1990 och kom att uppmärksamma ämnet i USA. Han intervjuade 150 personer som drabbats av våld från ett syskon och studien visade på långsiktiga konsekvenser för de utsatta.

I en amerikansk studie från 2014, vid University of New Hampshire, intervjuades 4 000 barn upp till 17 år om utsattheten för fysiskt och psykiskt våld. Över 20 procent av de tillfrågade svarade att de utsatts för våld från ett syskon det senaste året, flickor var något mer utsatta än pojkar.

