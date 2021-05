Nya råd till gravida: Lite vinsås ingen fara

Alkohol är skadligt under hela graviditeten. Det finns inte några säkra mängder eller tidpunkter och rådet är att inte dricka alkohol när man är eller misstänker att man kan vara gravid.

Men Livsmedelsverket gör nu en komplettering av sina råd och säger att måttliga mängder ”alkoholfria” drycker är okej, även om de innehåller små mängder alkohol.

– Vi har fått in väldigt mycket frågor från gravida om just de här sakerna. Därför har vi undersökt ordentligt vilka effekterna blir av små mängder alkohol och kan nu ge väl underbyggda råd, säger Vendela Roos, toxikolog på Livsmedelsverket.

Måttliga mängder

Öl, vin och cider som det står ”alkoholfri” på innehåller ofta en liten mängd alkohol, under 0,5 volymprocent. Enligt de nya råden kan gravida dricka dessa i måttliga mängder, upp till en liter per vecka. Om allt dricks under samma dag bör det spridas ut över några timmar.

Det går också bra att äta mat som innehåller öl eller vin, till exempel en vinsås eller gryta. Men bara om de kokats, och det tar längre tid än många tror innan alkoholen förångats.

– Det är inte så att maträtten blir alkoholfri så fort den kokat upp. Som en tumregel behöver en gryta med vin eller öl koka minst en halvtimme och en sås behöver reduceras till hälften för att tappa tillräckligt med alkohol, säger Vendela Roos.

Håll igen på flambering

I livsmedel som naturligt kan innehålla mycket små mängder alkohol, som kefir och juice, är halten försumbar. Såser med någon matsked av till exempel konjak eller chokladpraliner som innehåller flytande alkohol äts oftast i liten mängd. De innebär därför sannolikt en mycket liten risk under gravidideten.

Men en del maträtter, som maträtter med starksprit, flamberade rätter, inte upphettade rätter eller desserter med alkohol kan däremot innehålla mer alkohol per portion. Gravida bör inte äta större mängder av dessa rätter, men det innebär sannolikt en mycket liten risk att äta lite grann någon enstaka gång.