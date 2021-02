Nya restriktioner kan slå hårt mot redan blödande restaurangnäring

– Vi har den största respekt för att vi ska förhindra smittspridning, men jag är väldigt oroad för jobben och företagen när restriktionerna skärps ytterligare, säger Jonas Siljhammar.

– Nu är ännu fler jobb och företag i fara.

Nya restriktioner

Regeringen gav på onsdagen Folkhälsomyndigheten nya möjligheter att begränsa öppettider för landets samtliga restauranger och kaféer. Förslaget från myndigheten innebär att de från och med 1 mars ska stänga klockan 20.30, oavsett om de säljer alkohol eller inte.

Enligt Jonas Siljhammar är de nya restriktionerna ännu ett slag mot en bransch som redan blöder kraftigt, inte minst då krogar och barer ännu inte kunnat ta del av regeringens utlovade stödåtgärder. Han efterlyser därför nya, direkta stödåtgärder, annars kommer fler krogar att slå igen då det är just under kvällstimmarna som de flesta i branschen drar in mest pengar.

– Än en gång ser jag en presskonferens där man presenterar nya restriktioner, men man presenterar inga nya stöd för det näringsförbud som den här nedstängningen faktiskt innebär, säger han.

”Ingen skillnad mellan 20.30 eller 22.30”

Jonas Siljhammar menar också att de nya restriktionerna inte bara riskerar att leda till att ännu fler restauranger tvingas stänga, de är dessutom direkt missriktade och kommer inte att leda till någon minskad smittspridning då branschen redan har anpassat sig med exempelvis avstånd och max fyra personer per bord.

– Anders Tegnell och andra från Folkhälsomyndigheten har tidigare varit ute och sagt att vi inte har någon särskild smittspridning från serveringsställen, säger han och tillägger att ett par timmar extra serveringstid skulle göra mycket för branschen utan att bidra till ökad smittspridning.

– Det är ingen skillnad på smittspridningen 20.30 eller 22.30.