Här fångar hon familjens måndagskaos på bild

Lina Lindahls söner, Axel 3 år och Oscar 1,5 år, leker med tågbanan och strax ska de göra sig i ordning för förskolan. Fotograf Minna Ridderstolpe tar direkt upp sin kamera när hon kommer innanför dörren och börjar föreviga familjens måndagsmorgon.

Minna är dokumentär familjefotograf, vilket innebär att hon åker hem till familjer och fotograferar dem i sin vardag. Under de senaste tre åren har hon fotograferat ett femtiotal familjer. Vissa hyr in henne under 24 timmar.

– I traditionell fotografering går man ofta till en studio och fotograferar. Då fokuserar man väldigt mycket på hur familjen ser ut. Men jag går hem till familjen och då får jag även med miljön som familjen lever i, säger hon

Fotohistorikern Eva Dahlman känner inte till trenden men är även hon inne på att vi söker det som är äkta i våra bilder.

– Kanske handlar det om en längtan efter det äkta, bort från det representiva och det hyllande på instagram, säger hon.

I klippet ovan ser ni hur det såg ut när Minna fotograferade Lina, Axel och Oskar.