Nyamko Sabuni (L) presenterar satsning på rättsväsendet

Nyamko Sabuni inledde pressträffen med att beskriva problemen i landets förorter, genom att bland annat peka på organiserad brottslighet och kriminella klaner som tar över hela områden.

2030 ska Sverige inte ha några utsatta områden, enligt Sabuni. Tre miljarder kronor ska därför satsas på ett så kallat ”förortslyft” i den kommande budgeten.

– Barn skjuts på öppen gata. Det måste vi göra något åt, säger hon.

L: Ska omhändertas

Enligt Sabuni så undviker kommuner ofta av ekonomiska skäl att omhänderta barn som far illa. Staten ska därför gå in med medel så att fler kan omhändertas – 700 miljoner under tre år.

En utredning ska sjösättas för att leverera åtgärder mot den organiserade brottsligheten. Liberalerna vill att barn i kriminella miljöer ska kunna omhändertas.

– Barnen ska inte bo kvar hos dessa familjer. Det är dom som förväntas ärva kriminaliteten, säger Nyamko Sabuni.

Liberalerna vill även se en rad satsningar på polisen och rättsväsendet, mot extremism och kriminalitet.

– Svenska offentliga medel mjölkas av kriminella gäng och av religiösa- och politiska extremister, säger Johan Pehrson, partiets rättspolitiske talesperson, också på plats under pressträffen.

Vill satsa på svenska

Liberalerna vill att en ny folkräkning ska genomföras i Sverige samt med hjälp av 385 miljoner kronor försöka locka erfarna lärare till utsatta skolor. Partiet vill även se en språksatsning i förskolan på 100 miljoner kronor för att öka barnets ordförråd.

Man vill också satsa på kunskaper i svenska språket inom äldreomsorgen.

– Om vårdpersonal brister i språkkunskaper så måste vi åtgärda det, säger Nyamko Sabuni.