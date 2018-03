Förslag: Nytt stöd ska ge dig möjlighet att utveckla din kompetens

Delbetänkandet som presenterades i dag är ett förslag som ska göra det lättare för dig som anställd att utveckla din kompetens genom att få ledigt från din arbetsplats.

Exakt vad du får ledigt för bestämmer din arbetsgivare, men för att få ett ja ska det vara något som du får användning av antingen på din arbetsplats eller om du byter till ett nytt jobb.

– Det skulle innebära att fler skulle kunna röra på sig och våga ta det steget. För många är ett avbrott från arbetet ett väldigt riskfyllt val att göra, men nu ska fler kunna göra det under tryggare former, säger utredaren Anders Wallner, tidigare partisekreterare för Miljöpartiet, i SVT Forum.

Ska utveckla kompetens

Tanken är att du får full ersättning från a-kassan under din utvecklingsledighet. Som längst kommer du kunna vara ifrån ditt jobb under ett års tid. Totalt skulle den omfatta runt 20 000 personer per år, vilket om alla får ett ja, skulle kosta runt fyra miljarder årligen.

– När du sedan kommer tillbaka till arbetsplatsen så ska det finnas en uppföljning där man tillsammans med arbetsgivaren ska se hur kompetensen kan använda på arbetsplatsen, säger han.

Minister positivt inställd

Utredningen säger också tydligt att minskad arbetstid inte är en lösning för att komma åt stress och ohälsa i arbetslivet.

– Risken finns att när man sedan går tillbaka till sin arbetsplats så kvarstår problemet, säger Wallner.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tog emot delbetänkandet och är positiv till förslaget.

– Min bedömning är att enbart utbilda de som är arbetslösa till de lediga jobben inte kommer att räcka. Vi måste få de som redan finns på en arbetsplats att uppgradera sig och se till att det finns möjlighet för dem att göra det, säger hon i SVT Forum.

Den nya modellen föreslås träda i kraft nästa år.