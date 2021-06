Ohly och Hägglund: Så kan Annie Lööf avgöra

Stefan Löfvens status som skicklig förhandlare har fått sig en törn i och med regeringskrisen. Det menar tidigare V-ledaren Lars Ohly.

– Stefan har en aura av att vara en förhandlare och taktiker. Men han har ju misslyckats här. Han måste få ihop det här, säger Ohly i SVT:s Morgonstudion.

Förhandlingsläget ser tufft ut. Positionerna har varit låsta och mandatfördelningen i riksdagen är extremt jämn. Det parti som kan avgöra är med stor sannolikhet C, enligt Lars Ohly.

– Det är Annie Lööf som har nyckeln, säger han.

Hägglund: C måste få igenom något annat

Att centern skulle gå in i koalition med KD och M är inte särskilt troligt, menar KD:s före detta partiledare Göran Hägglund. Alternativet – ett samarbete med C och V – skulle innebära många kompromisser.

– Jag har svårt att se en lösning där både V vinner och C får behålla det som är viktigt för dem. Det skulle vara om C vill kliva fram och ta ansvar för Sverige. Då måste de få igenom någon annan punkt än just punkt 44.

Vem blir nästa statsminister?

– Om man löser detta blir det Stefan Löfven för mandatantalet är vad det är. Blir det nyval är det skrivet i stjärnorna.