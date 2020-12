Ökning av anmälningar mot företag som tar betalt för att lämna kyrkan

Hemsidan kyrkoskatten.se erbjuder hjälp med att lämna Svenska kyrkan och slippa betala kyrkoskatt mot en kostnad av 369 kronor. Men att lämna kyrkan är gratis om man hör av sig direkt till sin församling.

Bakom hemsidan står företaget Accord Alliance Ltd som även har hemsidorna kyrkskatt.se, skattamindre.se och mindreskatt.se med samma affärsidé. Sedan början av 2018 har de fyra sajterna resulterat i över 500 anmälningar hos Konsumentverket.

Konsumentverket har tidigare granskat

Under 2018 genomförde Konsumentverket ett tillsynsärende mot kyrkoskatt.se som avslutades efter att företaget gjort vissa rättelser. Anmälningarna har dock fortsatt att komma in och under november har man sett en ökning.

– Det är inte förbjudet att ta betalt för någonting som erbjuds gratis på annat håll, men det måste framgå tydligt att tjänsten kostar pengar. Om prisinformation utelämnas så kan det ses som vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagen, säger Rozanna Florén som arbetar som jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket har enligt henne alltid en möjlighet att starta ett nytt tillsynsärende, men förnärvarande arbetar man med att gå igenom de inkomna anmälningarna.

Martin Larsson, pressekreterare i Svenska kyrkan säger att hemsidorna sannolikt har bidragit till ett ökat utträde ur Svenska kyrkan.

– De här tjänsternas affärsidé, att människor ska lämna Svenska kyrkan, är naturligtvis ingenting som vi uppmuntrar. Det är gratis att gå ur Svenska kyrkan och det vill vi att varje medlem ska veta, säger han.

Kan spåras till Seychellerna

Ënligt Bolagsverkets register är Accord Alliance Ltd inte registrerade i Sverige. Genom en sökning i Internetstiftelsens domännamnsregister går det att spåra till Mahe i ögruppen Seychellerna.

Via en support-mejladress på kyrkskatt.se svarar företaget att man inte vill uppge vem som ligger bakom Accord Alliance ltd av säkerhetsmässiga skäl eftersom man mottagit hot. I svaret uppger företaget även att man har fler hemsidor med samma budskap för att kunna nå ut till så många kunder som möjligt.

”Kostnaden för vår tjänst står klart och tydligt på hemsidan och vid beställningsformuläret. Kunden behöver även kryssa för en ruta där den accepterar kostnaden och villkoren. Allt är enligt konsumentverkets direktiv om distansavtal”, skriver man i mejlet.