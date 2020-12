Ökning av nya företag under pandemin

Alexander Popovski och Fanny Höglund startade tillsammans ett kläduthyrningsföretag i början av 2020. Bara någon månad före lanseringen slog pandemin till.

– Jag hade sagt upp mig och skaffat kontor och var redo att köra. Vi stod precis inför vår lansering i april, säger Alexander Popovski.

Verksamheten kom istället igång efter sommaren och nu måste de säga nej till kunder som vill hyra kläder.

Ökat med 20 procent

Trots det ansträngda ekonomiska läget så har många valt att starta företag i år.

Under årets första elva månader registrerades nästan 20 procent fler aktiebolag än under samma period förra året. Störst är tillväxten inom e-handel och byggbranschen, där antalet nya bolag under första halvåret ökade med upp till 45 procent.

– Man startar företag antingen för att man ser en affärsmöjlighet eller för att man inte har någon möjlighet att bli anställd, säger Thomas Byström, regionchef på branschförbundet Företagarna i Stockholm.

Aktiebolag vanligare

Ökningen av registrerade aktiebolag är betydligt större än ökningen av enskilda firmor.

Thomas Byström tror att det delvis beror på att regeringens stödpaket varit mer gynnsamma för aktiebolagsägare, som under pandemin till exempel kunnat permittera både sig själva och andra anställda.

Alexander Popovski och Fanny Höglund valde aktiebolagsformen främst för att kunna ta in riskkapital i bolaget och tror inte att de skulle kunna ta del av stöden.

– De är vad vi har förstått för bolag som redan har varit i gång och kan visa upp siffror och omsättning. Det kan inte vi göra i och med att vi är så pass nya, säger Alexander Popovski.