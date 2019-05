Oppositionspolitiker: Sverige bör stå upp mot Kina

FN:s utvecklingsorgan UNDP arrangerade den 13 maj ett festligt evenemang på Fotografiska i Stockholm för att fira 70-årsdagen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Tre timmar innan eventet skulle börja skickades ett mejl till alla de 250 inbjudna gästerna att mötet var inställt och framflyttat på grund av ”oförutsedda omständigheter”.

Minister skulle delta

En av de inbjudna talarna var statsrådet Peter Eriksson (MP), minister för bistånd och utveckling. Utställningen ”We have a dream”, med bilder av kända kinesiska regimkritiker som Dalai Lama och Ai Weiwei, skulle visas. ”Stand up for human rights” var parollen.

Två av varandra oberoende källor bekräftar för SVT Nyheter att det förekommit synpunkter från företrädare för Kina om att Dalai Lama och Ai Weiwei skulle exponeras under eventet.

Människorättsorganisationer har reagerat starkt på uppgifterna i SVT Nyheters rapportering i frågan.

Kinas ambassad anser i en kommentar till SVT Nyheter att konferensen var en inblandning i landets interna angelägenheter.

Centern kräver redovisning

Trots att en regeringsmedlem skulle delta har UD inte velat kommentera frågan. Flera oppositionspolitiker anser nu att Sverige måste reagera mot Kinas agerande.

Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren kräver att UD och UNDP lägger korten på bordet vid utrikesutskottets nästa möte.

– Jag har krävt att vi får redovisning från UNDP och UD till utskottet vid ett kommande möte. När det gäller Kinas påverkansarbete så kan jag bara konstatera att det har intensifierats och tagit sig många mer påtagliga uttryck, men till det ska läggas det som inte är synligt, skriver Kerstin Lundgren i en kommentar till SVT Nyheter.

”Oacceptabelt”

– Om det stämmer att utställningen har ställts in på grund av kinesiska påtryckningar så är det mycket allvarligt. Så bör inte FN-organ agera, och Sverige måste i så fall med betydande kraft göra klart för den kinesiska ambassaden i Sverige att vi tycker att det är oacceptabelt. Vi ser ett höjt tonläge från Kina mot många demokratier just nu. Det kräver att både stater och organisationer står upp för frihetens värderingar, säger Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, i en skriftlig kommentar till SVT Nyheter.

”Handlar om vår trovärdighet”

Även Vänsterpartiet reagerar på regeringens tystnad i frågan.

– Det är beklagligt att regeringen väljer att inte kommentera detta, särskilt eftersom en svensk minister skulle delta i FN-evenemanget. Det handlar om Sveriges trovärdighet att inte vika ner sig för kinesiska påtryckningar, säger Håkan Svenneling, talesperson i utrikesfrågor för Vänsterpartiet och ledamot av utrikesutskottet.

Kinesisk delegation i riksdagen

En kinesisk kommitté för etniska frågor besökte nyligen riksdagens utrikesutskott. Delegationen ville inte kommentera frågor om tvångsinternerade uigurer , enligt en av ledamöterna i utrikesutskottet. Kommittén från Kina träffade även företrädare för konstitutionsutskottet och kulturutskottet i riksdagen.

Kampanj mot Sverige

Enligt forskare på Utrikespolitiska institutet bedriver Kina en offensiv kampanj mot Sverige.

SVT Nyheter har sökt ledningen för UNDP, men ännu har ingen ansvarig velat kommentera frågan.