Oro för ny coronavåg när äldreboenden öppnar

Arbetade du på ett äldreboende under coronavåren och fick fatta svåra beslut? Vi vill gärna höra din berättelse.

Äldreboenden i Sverige drabbades inledningsvis mycket hårt av coronans framfart. Över 2 600 personer på särskilda boenden har dött med covid-19, visar Socialstyrelsens statistik. Nästan hälften av alla som hittills dött.

Den 1 april infördes därför ett allmänt besöksförbud – men nu gör sig äldreboenden redo för att ta emot besök igen. Samtidigt har smittspridningen tagit ny fart på vissa platser.

Oro för ny våg

SVT Nyheter har kontaktat drygt 40 medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, och frågat hur de ser på att äldreboenden åter öppnar för besök.

Nästan alla, från Arjeplog i norr till Helsingborg i söder, är i grunden positiva till att besöksförbudet hävs – men uttrycker också en oro för en ny coronavåg på boendena.

”Det känns som om det är lite tidigt för ett öppnande då det fortfarande pågår en pandemi och där man ser en svag uppgång av smittspridningen i landet”, skriver Annika Nilsson, MAS i Älvsbyns kommun, till SVT.

Flera beskriver omfattande förberedelser för att hålla smittan borta och vissa kräver att besökare bär visir och munskydd.

Fick smittspridning tidigt

I Lidingö kommun fick äldreboendena in smittan tidigt – och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, pekade ut kommunen som en av de 40 kommuner vars äldreboenden drabbats särskilt hårt under pandemin. Nu har kommunens äldreboenden varit fria från smittan ett par månader. Men Cecilia Lewenhaupt, MAS, är oroad för hur personalen ska agera om smittan tar sig in igen.

– Som jag ser det har vi inga befogenheter att kunna begränsa besöken mer än att vi kan vädja och informera. Det här är deras lägenheter och de bor här, precis som att ingen kan förbjuda mig att ta hem besökare.

Vad tänker du om det?

– Där skulle vi behöva mer stöd, jag tänker i första hand på smittskyddsenheten i Stockholm som ändå har ett ansvar för hanteringen av smittspridningen, säger Cecilia Lewenhaupt.

Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare på Smittskydd Stockholm, anser att de har ett nära samarbete med kommuner och ansvariga vårdgivare.

”Om det skulle bli ett smittutbrott så görs genast en smittspårning och vi resonerar med dem om vilka åtgärder boendet själva behöver vidta för att hindra vidare smittspridning”, skriver hon.

