Polisen: Oskyldiga allt oftare i skottlinjen

Christer Axling, chef för grova brott i region Stockholm, är mycket tydlig. Han ger uttryck för ett helt nytt tonläge från polisens sida när det gäller dödsskjutningarna och tankarna på att det bara skulle vara kriminella som drabbas i uppgörelser.

– Det där är en naiv inställning, det är nästan som en strutsmentalitet – ”det här händer inte mig”. Men det kan det absolut göra. Det är ju flera som skulle kunna bli drabbade, mördade eller skadade av det här kulregnet, det är ju flera skott som har avlossats på platsen, säger Christer Axling som även är utredningsledare i den senaste dödsskjutningen.

Finns fara för allmänheten

Veckans brott träffar honom på Älvsjö pendeltågsstation där den senaste i raden av dödsskjutningar inträffade i lördags. En 20-årig man sköts ihjäl med 6-7 skott mitt bland folk. Rena tillfälligheter räddade andra personer från att träffas av kulorna.

- Vid den här tidpunkten då var det fullt av folk här. Båtmässan pågår för fullt med många besökare som kommer därifrån. Och då har vi ett mord på just den här platsen.

Du menar att det finns en fara för allmänheten?

– Ja, det gör det. Och jag tycker så här: har man iakttagelser, är man kompis till den här killen som har blivit mördad så ska man ta kontakt med oss. Vi måste få ett stopp på det här gängvåldet.

Flera sprang från platsen

Mordet skedde inne i en gånghall som leder ner mot mässområdet alldeles i närheten. Om mannen försvann via den här utgången eller tog sig tillbaka in genom gånghallen är oklart, här vill polisen gärna ha in vittnesuppgifter. Polisen sätter också stort hopp till de många övervakningskameror som finns i och kring stationsområdet även om man också efterfrågar fler vittnesuppgifter.

– Vi är oerhört angelägna om att få iakttagelser från den utgång där mordet skedde. Flera personer har sprungit från platsen, en del av dem har säkerligen varit personer som skrämts av skotten och vi vill kunna skilja ut dem från en eventuell gärningsman.

Skottlossningar i offentliga miljöer är inget nytt. Nyligen tog Veckans brott upp dödskjutningen i Mariehäll hösten 2017 där ett 20-tal skott avlossades under en biljakt längs en trafikerad gata. Många har också attacken på en pizzeria i Biskopsgården för några år sedan, där flera personer dog, i färskt minne. Att skjutningarna nu också flyttat in i miljöer där många personer är i rörelse skrämmer såväl polis som allmänhet.

- Jag tycker att vi poliser idag har varit lite dåliga på att förklara farligheten med skjutvapen. I det här fallet så är ju det alldeles uppenbart, säger Christer Axling och pekar mot Älvsjö station.