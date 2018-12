SVT:s meteorolog: ”Det blir en ovanligt vit jul”

December har inte bjudit på några större snömängder i Sverige, men det kommer att bli minusgrader på julafton vilket innebär att den snö som har fallit kommer att ligga kvar, berättar Nils Holmqvist, meteorolog på SVT.

– På västkusten har det inte fallit särskilt mycket snö som kan ligga kvar, men annars har vi ett snötäcke i Sydsverige. Det är tunt, men tillräckligt så att man kan åka pulka tror jag.

Skulle det vara en vitare jul än vanligt?

– Ja, vanligtvis har man snö i Värmland och Dalarna och sen upp över Norrland. Men även längs Norrlandskusten är det inte hugget i sten att det ska bli en vit jul varje år.

Morgonflingor på Gotland

Minusgraderna gör alltså att den snö som fallit kommer att ligga kvar under julafton. Det väntas dock inte falla någon nysnö i morgon, med ett par undantag.

– Det kanske kommer lite grann på Gotland under morgontimmarna, och under kvällen och natten kommer in ett lättare snöfall västerifrån över Norrland, säger Nils Holmqvist.

Det förhållandevis kalla vädret i södra Sverige gör också att det blir soligt i Östersjölandskapen under dagen, men i Norrland väntas det mer moln.

Där kommer snön att töa bort

Men säg den lycka som varar: senare under julhelgen väntas det bli mildare väder.

– I Sydsverige kommer mycket av snön försvinna under juldagen. Får man en pulka i julklapp ska man leka med den bums, för där kommer snön att töa, säger Nils Holmqvist.