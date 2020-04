Strandsatta svenskar flygs hem från Peru – på uppdrag av UD

För ett par dagar sedan meddelade UD via tjänsten UD Resklar att ytterligare en assisterad utresa från Lima till Stockholm planeras för de svenskar som blivit strandsatta i Peru.

I dag, tisdag, genomförs flygningen.

”Förberedelserna för flygningen sker i nära samarbete med SAS och har föregåtts av ett komplicerat logistiskt arbete på plats, inte minst vad gäller landningstillstånd”, skriver UD:s presskommunikatör Julia Eriksson Pogorzelska i ett mejl till SVT.

Peru har till följd av coronavirusets spridning i stort sätt stängt ner landet och infört strikta åtgärder, bland annat poliskontroller vid resor inom landet.

”Vi har arbetat för att säkerställa att svenskar ges tid och möjlighet att ta sig till Lima från olika platser i Peru”, skriver Julia Eriksson Pogorzelska.

Därefter, ska resenärerna själva boka resan och stå för biljettpriset.

Svenskar ska kunna komma hem

Myndigheten arbetar just nu aktivt med att få hem svenska resenärer som vill. I vissa fall handlar det om att få till olika typer av tillstånd för exempelvis flyg, i andra fall kan det också röra sig om tillstånd för inrikesresor. Hur detta genomförs varierar. Ibland är lösningen en samordning med andra länder och ibland handlar det om att få till ett flygplan till de länder som är särskilt svåra att lämna, enligt Julia Eriksson Pogorzelska.

UD:s prioritet just nu är de platser där möjligheterna att ta sig hem är uttömda och där situationen för svenska resenärer är särskilt allvarlig och där möjligheterna att ta sig hem på egen hand är små. Exempel på sådana länder är Peru, Indonesien (Bali) och Indien.

I dag ges också svenska resenärer i Dubai möjligheten att flyga hem via det extrainsatta Finnair-planet till Stockholm, via Helsingfors. På hemsidan Sweden Abroad kan svenskar som är fast i utlandet få information om vilken hjälp som finns tillgänglig, samt via appen Resklar, säger Julia Eriksson Pogorzelska.