Överbeläggningar på sjukhusen ökar – så ser det ut i ditt län

Vårdplatserna på svenska sjukhus räcker inte till. Överbeläggningar är knappast ett nytt fenomen, men om det tidigare främst varit ett problem under högsommaren och kring jul och nyår, är det nu många sjukhus som tvingas överbelägga stora delar av året.

Södermanland värst

Genomsnittet för hela riket har det senaste året ökat från tre till fyra patienters överbeläggning per 100 tillgängliga vårdplatser, vilket innebär en ökad överbeläggning med över 25 procent. Det innebär alltså lite förenklat att det nu i snitt finns 104 patienter för varje 100 lediga sängar. De regionala skillnaderna är stora, och på vissa håll är ökningen än mer stadig och dramatisk.

Allra värst är läget i Södermanland. För varje hundratal vårdplatser har Södermanland gått från ett snitt på en överbeläggning på fem patienter per 100 under 2014 till ett snitt på elva patienters överbeläggning under perioden mars 2016-februari 2017. En ökning med mer än 100 procent. I Södermanland finns också de två sjukhus som har de enskilt högsta siffrorna, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. I Nyköping hade man i juli 2016 en toppnotering med en överbeläggning på hela 21,5 på 100 vårdplatser.

Dramatisk ökning i Västmanland

Problem finns även på andra håll. Västernorrland har också sett nära nog en fördubbling under samma period, från 3,6 procents överbeläggning under 2014 till 6,6 för den senaste tolvmånadersperioden. Och i Västmanland har en dramatisk ökning noterats det senaste halvåret. De senaste sex månaderna har Västmanland en genomsnittlig överbeläggning på 8,1 per 100 vårdplatser, vilket är mer än en fördubbling jämfört med de närmast föregående årens snitt.

Kronoberg har bästa siffrorna

På några håll ser det bättre ut. Landstingen i Kronoberg och på Gotland redovisar de lägsta siffrorna av överbeläggning – 1,8 per 100 vårdplatser. Men även i dessa län har överbeläggningarna ökat det senaste året. Och när det gäller Gotland kan de relativt goda siffrorna förklaras med att man i stället har landets klart högsta andel utlokaliseringar, när en patient på grund av platsbrist flyttas till en annan avdelning eller ett annat sjukhus. Här ligger Gotland på 5,8 utlokaliserade per 100 vårdplatser, att jämföras med riksgenomsnittet på 1,6. Kronoberg får anses bäst i det här avseendet, då man är det enda landsting som redovisar noll utlokaliserade per 100 vårdplatser.