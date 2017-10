Väljare hoppar mellan partierna – att byta politisk hemvist allt vanligare

Novus senaste mätning av väljarsympatierna visar inga stora skillnader från förra månaden. Anna Kinberg Batras avgång tycks inte ha påverkat stödet för Moderaterna, som ligger kvar på ungefär samma nivå, 16,2 procent. Det innebär att Sverigedemokraterna fortfarande är näst största parti på 17,5 procent.

Vänsterpartiet fortsätter att gå starkt och får 7,9 procent medan Miljöpartiet och Kristdemokraterna sedan lång tid rör sig kring fyraprocentsspärren. MP 4,3 och KD 3,5.

Foto: SVT

Stora rörelser mellan partierna

Men tittar man på mätningar från hela mandatperioden så ser man att rörelserna mellan partierna är stora.

– Tidigare kunde man födas in i ett parti som man sedan röstade på hela livet. Nu kan man ändra sig från en dag till en annan, säger Torbörn Sjöström och ger några exempel; Moderaterna har under mandatperioden tappat rekordmånga väljare till främst C och SD, men väljarna har också vandrat mellan alliansen och de rödgröna, framför allt mellan M och S.

– I dag sker väljarflödet mellan alliansen och de rödgröna i princip bara mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, säger Torbjörn Sjöström.

Mp förlorar till S och V

Miljöpartiet, som stadigt backat under mandatperioden, har den senaste tiden förlorat väljare till S och V. Tidigare förlorade man även väljare till C men det flödet har avstannat.

Socialdemokraterna har under mandatperioden återhämtat en stor del av de väljare som under flyktingkrisen gick till Sverigedemokraterna.

– Vi ser att väljare återvänt till S sedan regeringen skärpte flyktingpolitiken, säger Torbjörn Sjöström.

SD, som tidigare tagit väljare från båda blocken, har efter sommaren främst tagit väljare från Moderaterna. Men att utifrån de senaste mätningarna göra framtidsprognoser ska man akta sig för anser Torbjörn Sjöström.

– Vi kan säga vad som händer här och nu. Vad som händer i morgon, det kunde inte ens Saida förutspå.