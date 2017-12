Partierna tycker de gjort för lite mot sexuella trakasserier

Hårdare straff och nya sexualbrottslagar. Det är några av de åtgärder som partiledarna tycker behövs efter me too-uppropen.

– Vill man visa att man ser allvaret med sexuella trakasserier och övergrepp så krävs handling t. ex. genom att skärpa straffen för sexualbrott, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

SVT Nyheter har frågat samtliga partiledare om vilka slutsatser de drar efter uppmärksamheten kring Me too. Skärpta straff förs fram av M, KD, SD och i viss mån C och L. Däremot finns en bred samsyn över blockgränsen om att en ny lag om samtycke bör införas snarast. Regeringens besked är att en sådan kommer presenteras innan jul.

– Sex ska alltid vara frivilligt. Om det inte är frivilligt så är det olagligt, säger statsminister Stefan Löfven (S).

En riksdagspolitiker har fått lämna partiet

Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna anser att de inte gjort tillräckligt för att komma till rätta med problemen. En politiker i riksdagen har fått lämna sitt parti.

Det är tidigare miljöpartisten och riksdagsledamoten Stefan Nilsson som bland annat anklagats för sexuella kränkningar.

Språkröret och miljöministern Isabella Lövin anser att partiet måste bli bättre på att hantera problemen.

– Vi lär oss nya saker hela tiden, t. ex. kommer vi nu titta på hur man kopplar ihop informationen av det man vet, mellan lokal- och riksnivå. Vilket informationsutbyte behövs om sådana här saker, säger Isabella Lövin.

Kommer kontakta de som skrivit under uppropet

Moderaterna håller just nu på att utreda omfattningen av sexuella kränkningar i partiet. Man tar kontakt med de som berättat. För att sedan dra slutsatser om vad partiet ska göra.

– Jag har verkligen förvånats och chockerats över de många berättelser som hör hemma i mitt eget parti. De tar jag på mycket stort allvar. Jag kommer att kontakta de 200 som var med i uppropet i tidningen och har sin bakgrund i vårt parti, säger partiledaren Ulf Kristersson (M).