Pensionärer räddar tågtrafiken

Staffan Viklund började på SJ 1965 och kan vara den som har längst erfarenhet av att arbeta med tågteknik i landet. Han har haft en rad yrkesuppgifter genom åren, så småningom mer på kontoret. I dag är han ett viktigt teknikstöd och bollplank i flera olika järnvägsprojekt på Trafikverket.

– Rätt många här jobbar vidare. Det visar att man trivs med sina arbetsuppgifter, säger han.

Han är faktiskt inte äldst på arbetsplatsen, på Trafikverket finns åtminstone åtta personer till som är äldre än han, den äldsta är 80 år.

Bristen allt mer skriande

Och det är tur att de gärna jobbar kvar, för bristen på kompetenta järnvägstekniker blir allt mer skriande. De senaste siffrorna pekar på att det kommer att saknas 1 700 järnvägstekniker om bara fem år. Det är nästan hälften av dagens 3 800 årsarbetare i branschen. De flesta lämnar för att de går i pension.

Håkan Englund är klubbordförande på Seko, ett fackförbund för personer som bland annat jobbar i trafiksektorn:

– På Sveriges största företag inom järnvägsentreprenad med 1900 anställda, väljer över hundra personer redan idag att jobba efter pensionsålder, säger Håkan Englund

Han tror att det är kortsiktigheten hos många entreprenörer som lett till svårigheter att rekrytera. Han menar att arbetsgivarna hellre vill ha tillfällig personal, och helst inte nya personer som de tvingas lära upp.

Branschen oroade

Forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut har varnat för att en rad av statens nya planerade mångmiljardprojekt för att säkra och förbättra Sveriges järnvägar inte kommer att kunna sjösättas i tid på grund av bristen på kompetent personal.

Även branschföretagen är oroade. Lars Redtzer på Sveriges Byggindustrier, menar att dagens situation riskerar att leda till ännu fler förseningar och problem för tåg och pendeltåg i framtiden.

– Det är ytterst allvarligt. Man satsar mer på infrastruktur och järnvägsunderhåll. Det finns en risk att det inte kan realiseras utan tillräcklig kompetens.

Han betonar att det krävs ett samarbete mellan regeringen och både statliga och privata aktörer, om man ska kunna lösa situationen på sikt.

Under tiden arbetar Staffan Viklund, 74, vidare. Just nu sitter han och ritar spår och anläggningar som ska läggas under jord när de passerar norr om Stockholm, genom bland annat Sundbyberg.

Hur länge vill du jobba kvar?

– Under förutsättning av att man är intresserad av att köpa mina konsulttjänster, så vill jag nog jobba i minst fyra år till. Det här är ett otroligt roligt jobb, och en kul och spännande bransch, säger Staffan Viklund, 75 år i augusti.