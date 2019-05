Peter Hultqvist (S): ”Björklund talar mot bättre vetande”

Under tisdagen kom Försvarsberedningens slutrapport där flera förslag för att stärka det svenska försvaret lämnades.

Beredningen består av representanter från regeringen och övriga riksdagspartier – men så sent som förra veckan lämnade de fyra borgerliga partierna M, KD, C och L uppgörelsen. Anledningen till att de inte skrev under rapporten var att anslaget på 84 miljarder inte kunde garanteras av Socialdemokraterna – något som lett till en debatt om varför finansieringsbeskedet dröjer.

”Det Hultqvist säger är en bluff”

– Vi är eniga om de förstärkningar som bör ske av försvaret, det vill säga med flygplan och fartyg och armébrigader och antal värnpliktiga, men regeringen orkar inte ge besked om hur det här ska betalas, sa Liberalernas partiledare Jan Björklund i Aktuellt.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) menar att anledningen är att det krävs en grundlig utvärdering innan ett beslut om finansiering kan fattas – men det är ”bluff” enligt Björklund.

– Det Hultqvist säger nu är en bluff, det är inte detta det hänger på, att du ska kontrollräkna det här, att det är därför det dröjer.

I stället menar han att det handlar om att Socialdemokraterna inte är säkra på hur mycket de är beredda att satsa på försvaret – något Hultqvist hävdar inte stämmer.

”Björklund talar mot bättre vetande”

– Nu är det så att det här är ingen kontrollräkning, det är en rättsavancerad utredningshistoria och då är det så att jag anser att Björklund talar mot bättre vetande. Han har varit minister och partiledare så pass länge att han förstår i grunden att den här typen av konsekvensanalyser måste göras, sa han i Morgonstudion, och fortsatte:

– Vi gjorde en sådan här vid förra försvarsberedningen 2014 så de får använda sådana här politiska propagandaargument om de vill men i praktiken så måste det här jobbet jag säger göras.

”Sakfrågan som är det viktiga”

Hultqvist menar också att han anser att det är värt att vänta i sex månader för att kunna ta fram nödvändiga underlag.

– Man kan hålla på med vilka konspirationsteorier man vill och vilka kremlologier man vill om hur det ena och det andra går till men för mig är det sakfrågan som är det vitkiga.