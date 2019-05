Peter Lundgren hoppar av debatter inför EU-valet

Avhoppen sker tätt inpå Expressens avslöjande om att Peter Lundgren tagit en kvinnlig partikamrat på brösten. Under måndagskvällen skulle Lundgren ha deltagit i SVT:s Aktuellt, men den medverkan ställdes in.

Lundgren har erkänt händelsen och beskrivit det hela som en överdriven historia. Enligt partiet är händelsen utagerad.

Publicerade film

Under natten mot tisdagen publicerade Sverigedemokraterna en film där Peter Lundgren och SD-kvinnan bemöter anklagelserna. Lundgren säger att han betedde sig ”tölpigt” under festen där ofredandet skedde, och att han några dagar senare tog kontakt med kvinnan för att be om ursäkt.

Enligt Aftonbladet ersätts Peter Lundgren i debatterna av SD:s tredjenamn på listan, Charlie Weimers.

Återgår till schemat på torsdag

Sverigedemokraternas presschef Henrik Gustafsson säger att avhoppen beror på att Peter Lundgren behöver få ett par dagar i lugn och ro.

– Tanken är att Peter återgår till sitt kampanjschema på torsdag, skriver Henrik Gustafsson i ett mejl till SVT Nyheter.

På fredag medverkar Peter Lundgren i SVT:s slutdebatt, kl 20 i SVT1 och på SVT Play.