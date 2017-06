Plakat hamnade i Ekots bil – väcker ilska i sociala medier

Fotot började cirkulera på sociala medier och många ifrågasatte public service-företagets opartiskhet.

– Någon hade fäst den bak på bussen genom att kila in den bakom en stegliknande anordning. Jag slet bort den och ställde in den i bilen och fortsatte att jobba, säger reporter My Rohwedder, som var den som tog ner plakatet, till Aftonbladet.

På skylten syns texten ”Jimmie = rasist” och dörren till Sveriges Radios bil har lämnats på glänt precis så mycket att en förbipasserande lyckades ta en bild som snabbt spreds på till exempel Twitter.

”Var inte medvetet”

Sveriges Radio Ekot svarade på kritiken på Twitter med att förklara att någon satt skylten bak på bilen och att man snabbt tog ner den.

– Det var inte medvetet gjort och det var inte fråga om propaganda, säger My Rohwedder till Aftonbladet.

SVT Nyheter har försökt nå My Rohwedder utan resultat.