Plastikkirurg anmäld för sina näsoperationer – patienterna har svårt att andas

Föreställ dig att du blev tvingad att andas genom två smala sugrör. Dygnet runt. Ungefär så är det för flera av de patienter som opererats av en plastikkirurg på Nackakliniken utanför Stockholm. Efter kirurgens ingrepp har öppningarna inuti deras näsor blivit så trånga att patienterna har fått svårt att andas.

– Varje andetag är jättejobbigt och jag vaknar flera gånger per natt och är helt groggy av syrebristen. Det är en mardröm, säger George som gjorde operationen för drygt ett år sedan.

Sedan dess lever han med en täppt näsa.

LÄS MER: ”Det känns som jag ska kvävas”

Kan inte andas

– Jag kan inte ens andas när jag äter utan måste tugga med öppen mun hela tiden. Det är inte så trevligt när man äter tillsammans med andra, konstaterar han.

SVT Nyheter har talat med sju patienter som har fått svåra hälsoproblem efter kirurgens näsingrepp. Alla låter täppta och vittnar om att de lider av att inte kunna andas riktigt längre.

Klinikchefen uppger att plastikkirurgen opererar mellan 200 och 300 näsor per år. Hur många som har skadats är okänt men under de senaste tio åren har det kommit in 28 anmälningar och skrivelser till myndigheterna om hans näsoperationer.

”Känns som någon kväver mig”

Inte mindre än 19 av dem har gjorts från 2016 och framåt. Totalt rör anmälningarna minst ett 40-tal patienter där många uppges ha olika typer av skador som frakturer, infektioner, nervskador och just andningssvårigheter.

När patienten Sara sökte hjälp på Karolinska universitetssjukhuset upptäckte läkarna att hon hade flera frakturer i ansiktet och att hålen inne i hennes näsa bara var stora som riskorn.

– Det känns som att någon kväver mig. Varje steg jag tar är påfrestande, säger Sara och lyfter på hakan och visar de extremt små hålen inne näsan.

Sara fick flera ansiktsfrakturer av sin näsoperation. Foto: SVT

Rinner snor

Patienten Maria har också svårt att andas. Hennes röst är mycket hes eftersom munnen alltid måste vara öppen för att hon ska kunna andas.

Maria har även problem med att det hela tiden rinner från näsan. Efter operationen har hon tappat känseln i delar av ansiktet och hon märker inte alltid själv att hon har snor i ansiktet.

– Det är jättepinsamt. Jag skäms när jag är med andra och måste hela tiden torka mig under näsan, säger hon.

LÄS MER: Experten: Så undviker du misslyckade operationer

Många anmälningar

Maria, Sara och George har anmält kirurgen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men sedan årsskiftet har IVO även fått ta emot flera larm från läkare som har träffat drabbade patienter.

Ordföranden för SFEP, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, skriver till IVO att deras medlemmar uttryckt oro eftersom de har mött ett trettiotal patienter som har fått svårbehandlade estetiska och funktionella nedsättningar efter kirurgens ingrepp.

Efter en näsoperation fick Maria svårt att andas. Foto: SVT

Karolinska universitetssjukhusets öron-näs- och halsklinik har också anmält att de fått in flera patienter med svårbehandlade besvär. I anmälan skriver professorn och sektionschefen Pär Stjärne, att patienterna har blivit skadade i sådan omfattning att det inte längre går att återställa vare sig näsans funktion eller utseende.

”Gravt oskicklig”

Pär Stjärne och hans kollegor menar också att de operationsfilmer som plastikkirurgen har publicerat på internet visar att han använder sig av felaktiga kirurgiska metoder och att han brister i basal hygien.

Sektionens gemensamma uppfattning är, enligt anmälan, att plastikkirurgen har varit gravt oskicklig och att operationerna inte har utförts i enlighet med medicinsk praxis. Han bör inte få utföra någon typ av näskirurgi i Sverige enligt de anmälande läkarna.

– Vi har sett ett antal komplikationer som har varit av den graden att vi måste påkalla IVO:s uppmärksamhet så att de gör en utredning och bedömer om det här är rimligt, säger Pär Stjärne och fortsätter:

– Jag har aldrig anmält någon annan läkare förut, så från min sida är det en exceptionell åtgärd.

Mycket invalidiserade

En ytterligare läkare som har slagit larm till IVO är docenten och näskirurgen Per-Olle Haraldsson på Astoriakliniken, en privat klinik som tagit emot flera av kirurgens patienter.

– Jag vet inte var han fått tekniken ifrån. Och vi frågar oss det lite till mans. Jag har aldrig sett den förr.

– Att ha så här små öppningar inne i näsan är mycket invalidiserande och svårbehandlat. Det är inte tecken på någon bra kirurgi. Man ska inte ha några komplikationer av det slaget, säger Per-Olle Haraldsson.

Pär Stjärne bekräftar att trånga lufthål är ett allvarligt problem.

– Det leder till nästäppa och att vara kontinuerligt täppt i näsan ger samma typ av lidande som allvarliga systemsjukdomar, man kan jämföra det med astma.

– Nästäppan gör att patienterna sover dåligt på nätterna och att de får en försämrad livskvalitet, säger han.

”Han har tagit allt jag tyckte om”

De misslyckade näsoperationerna har fått stora konsekvenser för George, Maria och Sara.

– Han har tagit allt som jag tyckte om. Att träna, att umgås med kompisar och att vara en positiv mamma. Nu är jag trött hela tiden, isolerar mig och kämpar med en depression, säger Sara.

Maria jobbar inom industrin och har haft svårt att klara av jobbet som montör.

– Jag har fått byta avdelning och gå på rehab. Andningsbesvären gör att jag knappt orkar gå till jobbet längre, säger Maria.

George vill varna andra från att gå till plastikkirurgen.

– Jag tror inte att han vet vad han håller på med. Det här skulle jag inte ens önska min värsta fiende, säger han.

George vill varna andra för plastikkirurgen som opererade honom. Foto: SVT

Kirurgen beklagar

Varken den anmälde plastikkirurgen eller Nackaklinikens chef har velat ställa upp på en intervju med SVT Nyheter. I ett mejl skriver de att:

”Risken för påverkad näsandning ökar vid en större reduktion av näsan. En större reduktion av näsan efterfrågas inte sällan av patienten”

och

”Acceptansen för en större reduktion av näsan är dock begränsad hos kollegor då det är förknippat med ett mer riskfyllt ingrepp vad beträffar näsans luftflöde. På förekommen anledning utförs därför ej längre en större omformning av näsan, varför problemet med påverkad näsandning och avvikande frakturering ej längre ses.”

Kirurgen och klinikchefen skriver också att de beklagar djupt att patienter har drabbats av komplikationer.

De två handläggare på IVO som utreder anmälningarna mot kirurgen väntas bli klara i sommar.

* Sara, Maria och George heter egentligen någonting annat.