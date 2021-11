Polen anklagar Ryssland för gränskrisen

Tusentals migranter befinner sig alltjämt i området runt gränsstaden Kuznica. I den tilltagande kylan sitter de fastklämda mellan polsk och belarusisk militär, utan möjligheter att röra sig varken vidare in i EU eller tillbaka till Belarus.

– De befinner sig verkligen i en rävsax. De har betalat dyra pengar i tron att de skulle få en enkel resa in i EU men nu sitter de fast här i ett storpolitiskt spel, säger SVT:s Europakorrespondent David Boati på plats vid gränsen.

Anklagar Putin

Belarus anklagats av EU för att ha organiserat migranternas väg mot gränsen som ett sätt att utöva påtryckningar på unionen.

Och bakom kulisserna agerar ytterligare en aktör. Det hävdar den polske premiärministern Mateusz Morawiecki som nu öppet pekar ut Ryssland för att tillsammans med Belarus ha orsakat migrantkrisen.

I ett krismöte i det polska parlamentet under tisdagseftermiddagen riktade han svidande anklagelser mot Moskva.

– Det här är den senaste attacken från [den belarusiske ledaren] Lukasjenko, men han har en medhjälpare, och denna medhjälpare finns i Moskva, denna medhjälpare är president Putin, sa Morawiecki och fortsatte:

– Det visar att han är fast besluten att återuppbygga det ryska imperiet, ett scenario som vi, alla polacker, måste motsätta oss med kraft.

Upptrappat tonläge

Det uppskruvade poltiska tonläget riskerar att förvärra en redan spänd situation, menar SVT:s korrespondent David Boati.

– Det här skulle kunna utveckla sig till en maktkamp mellan Ryssland och EU.

Dessutom ökar frustrationen hela tiden på plats vid gränsen. Förutom migranterna och gränssoldaterna har ytterligare grupper tagit sig till området vilket riskera att spä på motsättningarna än mer.

– Det finns både aktivister och nationalister som har tagit sig till området för att antingen hjälpa eller stoppa migranterna, säger David Boati.

Försök att korsa gränsen

Under natten mot onsdagen ska flera försök att ta sig in i Polen ha genomförts.

Sent på tisdagskvällen rapporterade polska medier om hur tiotals personer forcerat gränsen med våld. Under onsdagsmorgonen uppgav Polens försvarsminister dock att samtliga personer som försökt ta sig in i landet stoppats.

Enligt en talesperson för polsk polis har över 50 migranter frihetsberövats nära gränsen, skriver AFP.