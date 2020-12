Polisen: 1 500 fler anmälningar om försvunna i år jämfört med 2019

Fler har försvunnit i år jämfört med 2019. Totalt har det kommit in 1 500 fler anmälningar. Foto: Suvad MrkonjicTT

Under förra året fick polisen in drygt 24 000 anmälningar om försvunna personer. En siffra som nu har ökat med nästan 1500 anmälningar under 2020.

– Det finns nog en större anmälningsbenägenhet nu och jag brukar säga, anmäl hellre för tidigt än för sent, säger Anders Leicht vid polisen.