Spela Polisen spärrar av Eriksfältsgatan i Malmö efter en dödsskjutning i november. Foto: TT Visa alla (2)

Visa alla (2)

Polisen presenterar ny vapenamnesti

En ny vapenamesti kommer att gälla under februari och mars 2018. Nu på förmiddagen presenterar polisen vad den innebär. Under 2017 ägde 320 skjutningar rum i Sverige, där totalt 43 personer har sköts ihjäl.

Senaste amnestin resulterade i att 15.000 olagliga vapen lämnades in. SVT Nyheter sänder direkt.