Polisen: Risk för bedrägeri och id-kapning i välgörenhetsgrupper på Facebook

Gruppen ”What do you need help with today buddy?” som startades våren 2016 sedan ses som startskottet för de svenska välgörenhetsgrupperna.

Grupperna, som fokuserar helt på att människor hjälper varandra med lån eller gåvor via mobilappen Swish, dök upp i kölvattnet några månader senare. Oftast vänder sig medlemmarna till gruppen för att de råkat ut för en oväntad utgift.

Exakt hur många grupper som finns är oklart eftersom att flera nya startas varje vecka. De största grupperna har tiotusentals medlemmar och varje dag söker hundratals pengar som en gåva eller som ett lån.

Som en motreaktion mot att allt handlar om pengar i Swish-grupper har nya grupper som fokuserar mer på att hjälpa medlemmarna få ordning på ekonomin dykt upp.

