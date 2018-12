Polisens bästa tips: Så lurar du inbrottstjuven under julen

Den som reser bort under julhelgen kan få en riktigt obehaglig överraskning vid hemkomsten – någon har varit inne i huset för att stjäla. Ofta handlar det om proffsligor, som avverkar ett stort antal hus i samma geografiska område på kort tid, berättar Fredrik Bratt, presstalesperson hos polisen i region Syd.

– Tyvärr händer det varje år att folk får inbrott när de varit borta. Många är nog organiserade ligor, det är nog inte så vanligt att den enskilde missbrukaren går in i villor just under julen.

Om det finns någon gammal tjuvheder kvar så gäller det i alla fall inte proffsinbrottsligorna, konstaterar han.

Färre ligor

Men av anmälningarna att döma ser det dock inte ut som om det är några ligor i farten i hans område. I alla fall inte just nu. Hur det blir efter jul, då många kommer hem efter att varit bortresta kan han förstås inte säga.

– Vi har bara haft tre villainbrott sedan klockan 18 i går kväll. Det är lite, säger Fredrik Bratt.

I polisregion Öst ser det också bra ut, berättar presstalespersonen Åsa Willsund.

– Vi har haft tre inbrott i villor sedan i går. Vad jag vet har vi inte haft några ligor här den senaste tiden.

Även i Västsverige ser det lugnt ut. Omkring fem inbrott i villor bara, enligt Peter Adlersson, presstalesperson i region Väst.

– Vi har sett lite mindre ligor än vi brukar. Några kanske sitter inom lås och bom. Men det är tillfälligheter var de dyker upp.

Men trots att tjuvligorna inte verkar vara i farten just där så manar polisen ändå till försiktighet.

– Visst är det svårt att skydda sig, men det gäller att få det att se ut som om man är hemma, säger Fredrik Bratt.

Tänd lampor

Tänd lamporna och försök få huset att se ut som vanligt när man är hemma, tipsar han.

– Lämna gärna smågrejer kvar ute, säger Peter Adlersson.

Men allra bäst är grannarna, enligt polisen. De kan titta till villan, och kanske ta en lov då de ändå går ut med sin hund eller tar ut soporna.

– Om man ska vara bort länge så är det bäst att be en granne om hjälp med att tömma posten, slänga sopor i tunnan och om det är snö, trampa upp spår i den, säger Åsa Willsund.

Den som ska resa bör också vara lite försiktig med vad som läggs upp på sociala medier.

– Man ska inte flasha med att man är bortrest, säger hon.