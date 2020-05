Polisens lägger ner kraftsamling – övertygade om att mord har stoppats

Region mitt – Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län – har haft flest skjutningar per invånare. Därför har området ingått i polisens nationella kraftsamling mot gängkriminalitet: ”Operation Rimfrost”.

Gottsunda i Uppsala är det mest utsatta området. Polisinsatschefen Daniel Larsson tar med SVT:s team till platsen där han arbetar.

– Det är mer eller mindre en öppen drogscen. Det förekommer narkotikabrott och även olika typer av våldsbrott, berättar han.

”Vi satt och väntade på nästa gängmord”

Med förstärkning i form av polisanställda från andra regioner har polisen kunnat punktmarkera 110 personer som rör sig i den grovt kriminella miljön. Tidigare var det ett akut läge, säger Daniel Larsson.

– Vi satt och väntade på nästa gängmord. Jag är övertygad om att vi, på grund av Rimfrost, har kunnat förebygga minst ett mord.

Vad bygger du det på?

– Vi har tagit vapen. Vi har varit en nagel i ögat på de kriminella, varit jobbiga, varit på dem, stoppat dem i bilar, sett till att de begår misstag. Vi har stressat dem, och stressade kriminella begår misstag.

”Det kommer ta tio års hårt arbete”

SVT får kontakt med några som rör sig i den kriminella miljön. De är kritiska till polisens arbete – och säger att personer bara blir misstänkta, och sedan släpps igen.

– Rimfrost är värdelöst, det får ni se när de är klara med sin slutrapport, säger en av dem.

Polisen har inte nått målet med att få ner antalet skjutningar och sprängningar, de ligger strax under samma nivå som tidigare. Ser man till antalet dödsskjutningar är siffrorna ännu dystrare. Under de fem månaderna före Operation Rimfrost sköts 12 personer till döds – under operationens fem månader miste 25 personer sina liv.

15 juni läggs projektet ner. Polisinsatschef Daniel Larsson är orolig att det nu kommer att bli svårt att hålla upp trycket mot kriminaliteten.

– Så som kriminaliteten är nu finns ingen ”quick-fix”. Det kommer ta tio års hårt arbete från hela samhället om vi ska få ordning på det här.

