Polisens uppskattning: 20 000 tips om barnpornografibrott i år

På polisens Nationella Operativa Avdelning, NOA, sitter fem utredare som enbart tar emot den strida ström av tips som kommer om misstänkta dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Och tipsen blir bara fler. I år tror NOA att tipsen kommer att öka till cirka 20 000, vilket är en fördubbling jämfört med 2018.

– Vi ser allt ifrån vanliga poseringsbilder, till grova våldtäkter och närmaste tortyrliknande material, berättar Emil Andersson, som är en av de poliser som tar emot tipsen.

Flest tips från USA

Runt 80 procent av tipsen kommer från utlandet och den absoluta majoriteten från USA. Där är det lag på att alla internetföretag så som Google och Facebook måste rapportera in misstänkta övergrepp till den nationella organisationen NCMEC – National Center for Missing and Exploited Children. De tipsen skickas sedan automatiskt vidare till polisen i det land där IP-adressen som använts vid det misstänkta brottet finns.

Det är också USA som står för den enorma ökningen av tips, något som Emil Andersson tror hänger ihop med att tekniken blivit mer avancerad.

– Företagen har finjusterat sina algoritmer och sökfunktioner för att hitta misstänkta bilder, säger han.

Två procent blir förundersökningar

Av de cirka tiotusen tipsen förra året så blev runt 200 till förundersökningar, varav de flesta bedrevs, eller fortfarande bedrivs, ute i polisregionerna. Två procent kan låta som lite i förhållande till mängden tips men Emil Andersson menar ändå att det är rimligt.

– Det är de fallen där vi har bedömt att det funnits grund för att göra en förundersökning. Många av tipsen kan vi inte gå vidare med eftersom vi inte kan hitta förövaren. Ett stort problem är också att telekombolagen inte har krav på sig att spara historik, så det blir ofta en kamp mot klockan att bedriva de här undersökningarna.

Kommer ni att hinna gå igenom 20 000 tips i år?

– Det är målsättningen, men vi kommer nog inte att hinna alla innan årets slut.