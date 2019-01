Trots att fler poliser utbildas – lång tid innan skillnaden märks

Polismyndigheten ska växa med 10 000 anställda till år 2024, det sade statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring på måndagen.Ambitionen är att anställa både fler poliser och civilanställda.

Fler poliser utbildas, men det lär dröja innan ambitionen märks ute i verksamheten, det säger rikspolischefen Anders Thornberg.

– Det tar 2,5 år att utbilda en polis, däremot har vi anställt betydligt fler civilanställda som också kan hjälpa till i det brottsbekämpande arbetet med olika specialistkunskaper, vi har fått mer tillskott den senaste tiden, säger Anders Thornberg till SVT.

Rikspolischefen Anders Thornberg tror att det kan dröja ett par år innan effekten märks av att fler utbildar sig till polis.

– Nu är vi över 20 000 poliser igen och nu kommer vi växa stadigt framöver, men det kommer att ta ytterligare något år eller två innan vi kommer upp till där man märker det där riktigt avgörande, att det kommer in fler.

Samma nivå

Enligt Polisförbundets siffror hade Polismyndigheten 30 339 personer anställda förra året, varav 20 040 poliser. Det är en siffra som legat på ungefär samma nivå sedan 2010, då man hade 20 292 poliser anställda.

Men under samma tid har antalet poliser per invånare sjunkit. 2010 var polistätheten 216 per 100 000 invånare, sedan har den siffran gradvis sjunkit. För två år sedan var den siffran 195 och förra året bara något bättre, 196 poliser.

För få poliser

Enligt Polisförbundet kan det här förklaras med att landet inte fått mer poliser i takt med befolkningsökningen, samtidigt som många poliser lämnat för att få högre lön och bättre villkor.

– Vi kan konstatera att vi fortfarande är för få, att vi behöver bli fler för att klara av hela vårt uppdrag och att det därför behövs fler långsiktiga satsningar på lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö och karriärs- och utvecklingsvägar, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Förra året slutade 885 stycken, och bara hälften av dem gjorde det på grund av pension.

Ökat intresse för polisutbildningen

Intresset för polisutbildningen har ökat. 15 776 personer har sökt till kursstarten hösten 2019, det är ca 6 000 fler än hösten innan.

På sikt uppskattar Polismyndigheten att man behöver utbilda uppåt 1 120 personer per termin. Det har dock varit svårt att fylla platserna på utbildningarna de senaste åren, i höstas ville man utbilda 800 personer men efter tre veckor gick 663 personer utbildningen.