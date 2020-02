Populära föräldrakurser verkningslösa för de flesta

I Sverige finns ett tjugotal olika föräldrastödsutbildningar och de erbjuds i de flesta kommuner.

Det är gruppträffar med en ledare, där föräldrar får öva på att hantera olika situationer för att få en bättre relation till sina barn. Några av de mest populära heter Triple P, Komet, Connect och De otroliga åren.

Det är gratis för familjer att delta, men kostar för kommunen mellan 1700 och 7700 kronor per barn. Snittkostnaden ligger på strax under 3000 kronor per barn.

Stor utvärdering

Myndigheten Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har publicerat en stor utvärdering av både svenska och internationella föräldrastödsutbildningar.

Resultatet visar att programmen har effekt när de ges till familjer där det finns ett särskilt behov, eller bedöms vara i riskzonen, till exempel genom att ha en förälder med försörjningsstöd.

Men när programmen riktas generellt, till exempel till alla i en viss skola eller kommun ser det annorlunda ut, berättare projektledare Knut Sundell.

–Där har vi inte sett någon effekt på utåtagerande beteende.

Vad tänker du om det?

–Det är ju inte så kostnadseffektivt.

Resultatet är enligt Knut Sundell i linje med tidigare, mindre studier som gjorts i Sverige.

Saknar effekt

Samtidigt finns alltså många barn som har nytta av att deras föräldrar går de här utbildningarna.

Det beräknas att omkring fem procent av alla barn i Sverige har ett utåtagerande beteende som är så allvarligt att det kan leda till problem i framtiden med skolgång, vänner och arbete. Det handlar om sådant som aggressivitet, att ljuga, stjäla och trots som inte går över.

Som en del i regeringens satsning på olika former av föräldraskapsstöd ingår även dessa föräldrastödsutbildningar och målet är att de ska erbjudas alla familjer i Sverige, oavsett faktiskt behov.