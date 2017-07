Primera Air: ”Vi är verkligen ledsna”

Hundratals svenska semesterresenärer med flygbolaget Primera Air är fast i Alicante, Barcelona och på Arlanda flygplats. Förseningarna började redan under lördagen men har fortsatt under söndagen och måndagen. Bara på Arlanda är det just nu 540 personer som suttit och väntat på att få komma iväg sedan i morse, uppger Swedavia för TT.

– Vi har en väldigt komplicerad teknisk situation och har jobbat länge med att försöka lösa det här. Vi har försökt hyra in ett plan men det har inte funnits något ledigt, säger Ásgeir Vilhjálmsson operativ chef på Primera Air.

Skickar plan från Göteborg

Nu sänder man ett flygplan från Göteborg och förhoppningen är, enligt Ásgeir Vilhjálmsson, att resenärerna kommer att kunna lämna Alicante och Barcelona under kvällen.

Många svenskar som har ringt till er har haft svårt att komma fram, vad beror det på?

– Jag är förvånad över att höra det. Det är många som ringer till oss just nu och kommer fram. Givetvis kan de också kontakta oss via e-mail, säger Ásgeir Vilhjálmsson som en stund senare, via mejl, meddelar att telefonerna ska fungera.

Ber om ursäkt

Från bolagets sida ber man nu om ursäkt för den frustration som förseningarna har orsakat.

– Vi på Primera Air är verkligen ledsna för att dessa oförutsedda tekniska problem har orsakat frustration och problem för våra kunder under en så lång tid och vi ber om ursäkt för alla besvär som har orsakats, säger Ásgeir Vilhjálmsson.

SVT Nyheter har tidigare rapporterat om hur bolaget Primera Air struntat i svenska domstolsbeslut och vägrat betala ut ersättning till konsumenter som drabbats av förseningar.

