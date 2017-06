Prins Nicolas fyller två år – grattas av mamma

Mamma Madeleine, som själv fyllde 35 för några dagar sedan, har lagt upp bilder av födelsedagsbarnet på sin egen Facebooksida och på Instagram.

Där skriver hon ”Happy 2nd Birthday Sweet Nicolas! We couldn't have wished for a kinder and warm hearted boy”. (Grattis på din andra födelsedag, söta Nicolas! Vi kunde inte ha önskat oss en snällare och mer varmhjärtad pojke.)

Bilderna är tagna i prinsessparets bostad i Stockholm, skriver Kungahuset på sin hemsida.

Många har skrivit lyckönskningar till prinsen, både på prinsessan Madeleines egen Facebooksida och på Kungahusets och bilderna har fått tiotusentals gilla-markeringar.

Nicolas är familjens andra barn. Hans storasyster Leonore föddes 2014. När Nicolas fyllde ett år, skrev mamma Madeleine på Facebook: ”Vi älskar dig till månen och tillbaka”.