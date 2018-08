Prinsessan Estelle börjar i förskoleklass

Vid sex och ett halvt års ålder börjar kronprinsessan Victorias och prins Daniels äldsta barn i skolan. Campus Manilla ligger på Djurgården i Stockholm och nya elever samlas först en bit bort från skolan för att tillsammans åka ett Lilla Skansen-tåg den sista sträckan.

Hand i hand med sina föräldrar anslöt sig prinsessan till sina klasskamrater. Det är kronprinsessan Victoria och prins Daniel som valt att placera sin förstfödda dotter på F-9 skolan Campus Manilla som startades år 2013 och drivs av en stiftelse.

Estelle åker tåg med sina klasskompisar. Foto: Leif Näslund

Omskriven skola

Skolan har fått kritik efter att Dagens Nyheter avslöjat att skolan använt en särskild kvot avsedd för att nyanlända ska kunna komma in på friskolor, till att ta in barn från välbeställda familjer istället. Den har två klasser per årskurs och omfattar totalt 500 elever.

För exakt 34 år sedan, 21 augusti 1984, började kronprinsessan Victoria i första klass på Smedslättsskolan i Bromma.