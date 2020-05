Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Professorn kritiskt till att räkna dödstal per capita Foto: Fredrik Sandberg/TT

Professorn om att Sverige har högst coronadödstal per invånare: ”Inte rätt att räkna per capita”

Enligt statistik från Our world in data har Sverige den senaste veckan haft den högsta genomsnittliga dödsiffran i världen, sett till antal invånare. Men att räkna dödstalen per capita ger inte en rättvis bild, det menar vaccinforskaren och professorn Matti Sällberg.

– Jag tror inte att det är riktigt rätt att räkna per capita. Som det har illustrerats så är ju spridningen olika i olika länder, säger han.

