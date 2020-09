Professorn: ”Risk för smittspridning hela vintern”

I flera länder runt om i Europa ökar antalet nya fall av covid-19 kraftigt just nu. I Spanien är antalet smittade för tillfället högre än i våras. Även i Frankrike går smittspridningen upp ordentligt. Samtidigt varnar Världshälsoorganisationen WHO för att antalet dödsfall kommer öka under hösten.

Kyla en fördel för viruset

I Sverige har det på senare tid sett ljusare ut. Antalet dödsfall, IVA-fall och antalet fall som upptäcks har gått ned. Men i takt med att det blir allt kallare kan smittspridningen få ny fart.

– Just den här typen av virus är typiska vintervirus. Det vore konstigt om inte detta viruset också har en fördel när det blir ordentligt mycket kallare. De infektionerna brukar toppa i januari, säger Jan Albert, professor i smittskydd i Aktuellt.

Dödsfall ökar inte kraftigt

Men Jan Albert ser ändå en väg ut.

– Förhoppningsvis kan vi hålla emot det med testning, smittspårning och kanske lokala åtgärder. Om det blir smittspridning på ett äldreboende eller en stad, kanske man får vidta åtgärder just där för att begränsa smittspridningen och inte få stora utbrott.

Och trots att antalet nya fall ökar på många håll, ökar inte dödsfallen i samma takt. Det kan bero på två anledningar, enligt Jan Albert.

– Det ena är andra åldersgrupper, det är framförallt yngre som har upptäckts vara smittade nu. Det andra är att testkapaciteten har ökat så mycket, både i Sverige och i andra länder, så att man upptäcker fler av de fall som finns.