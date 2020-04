Programledaren Adam Alsing död i sviterna av corona

”Det är med stor sorg och enorm saknad vi tvingas meddela att vår älskade Adam inte längre finns med oss. Efter ett par veckors kamp mot covid-19 avled Adam under onsdagen”, säger Alsings anhöriga i ett uttalande via Discovery.

”Familj och anhöriga vill tacka den fantastiska personalen som gav Adam vård under hans vistelse på Södersjukhuset i Stockholm. Vi vill också vädja om respekt av vårt privatliv under denna tid av sorg och stillhet. Familjen vädjar med all önskad tydlighet om respekt för sorgearbetet och kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer.”

Ledde några av de mest populära programmen i radio och TV

Adam Alsing, som är född i Karlstad, slog igenom som programledare i flera populära TV-program under 1990-talet. Bland annat ledde han dejtingprogrammet Tur i kärlek i TV4, Måndagsklubben i Kanal 5, och talkshowen Adam i TV 3. Han var också programledare för Big Brother och Jeopardy.

Sedan början av 2000-talet har Adam Alsing också blivit känd som en av Sveriges största radiopratare, och har lett flera av de mest populära svenska radiorogrammen. Tillsammans med Gry Forssell och Anders Timell ledde han morgonprogrammet i Mix Megapol, innan han tog över Rix Morronzoo, och slutligen Vakna med NRJ. De senaste åren har han också drivit podcasten Adam och kompani.

– Detta är så fruktansvärt och så osannolikt och obegripligt, det går inte att ta in. Jag beklagar den fruktansvärda sorg som drabbar Adams nära och kära, just nu det är dem man tänker på, säger den gamla kollegan och vännen Jan Scherman till SVT Nyheter.

Den nära vännen och tidigare kollegan Gry Forssell skriver på Instagram: ”Idag togs du ifrån oss och lämnar ett tomrum där det kommer saknas skratt, charm, humor, omtanke, värme, kunskap och visdom. Och en vän. Fan.”