Psykologens tips: Så hanterar du höstdeppen

– Vi har starka årstidsväxlingar i de nordliga breddgraderna. Vi har faktiskt unika värden med att ha så stora årstidsskillnader i ljusintag och det finns individer som är känsliga för det, säger sömn- och stressforskaren Arne Lowden.

Skillnaden mellan klinisk depression och årstidsbundna depression är att symptomen kommer vid samma tid varje år. Det blir tydligt för dem som drabbas att det sker på ett liknande sätt varje år under samma period, berättar den legitimerade psykologen Agnes Mellstrand.

Vidare påpekar hon att det är stora skillnader mellan mild, måttlig och svår depression.

– Det handlar om funktionsnivå, vi måste skilja mellan normaldeppighet under hösten och de som verkligen drabbas av den årstidsbundna depressionen. De drabbade upplever att deras funktionsnivå rasar. De kan inte sköta sina relationer och arbetsliv.

Förebygga de depressiva besvären

Ibland kan självvård kännas för utmanade därför gäller det att förebygga.

– Man kan kontakta en psykolog för att just förebygga så att man inte går så djupt i den depressionsspiralen, säger leg. psykologen Agnes Mellstrand.

– Försök även att kartlägga ens beteende och vad som händer när man går in i hösten. Kartlägg varningssignaler, alltså tecken på att man håller att gå in i en depression för att lättare se hur man kan föra in något som hjälper en att hålla uppe på ytan.

I klippet nedan hör du psykologens tips om hur du kan hantera höstdeppen.