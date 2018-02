Spela Akilov vittnar om dådet vid rättegången Foto: TT Visa alla (3)

Visa alla (3)

Rättegången fortsätter – nu hörs Rakhmat Akilov

Rakhmat Akilov fick hjälp av fyra till fem personer under lastbilsattacken på Drottninggatan. Det sade han när han i dag för första gången hördes under rättegången.

Han menar att han fått godkännande från terrororganisationen IS för att utföra ett dåd.

– Jag fick ett allmänt godkännande för hela Sverige och hela Europa.