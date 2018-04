Rättssalen i chock: Pekade Akilov finger?

Klart är att stämningen plötsligt förändras helt i rättssalen. Flera åhörare drar efter andan och målsägarbiträdet Sunita Memetovic stannar upp i sin slutplädering. Hon har precis sagt att ”man får hoppas att Akilovs samvete kommer i kapp honom och det är han som får leva med det här”, då Akilov reagerar.

– Herr ordförande, såg ni att Akilov pekade fuck you till mig? säger Sunita Memetovic till domaren.

Domaren ger Akilov en tillsägelse, men säger samtidigt att det råder osäkerhet om vilken sorts tecken Akilov gjorde.

– Jag vidtar ingen åtgärd men man kan tänka på vilka bitar man citerar ur målsägandeförhören, säger ordförande Ragnar Palmkvist och syftar på att Memetovic under sin plädering citerar olika målsägare som hörts tidigare i rätten, bland annat med orden ”din fucking pajas”, som ett målsägare sagt.

Akilovs advokat såg inte

Akilovs försvarare, advokat Johan Eriksson säger efter rättegången att han vill poängtera att hans klient inte gjorde ett tecken mot en målsägande eller en viss person.

– Jag såg att han reagerade men inte hur. Det är vanligt att en åtalad reagerar på olika sätt under en rättegång. Han lever under enorma påfrestningar och ansträngningar i häktet och har stått under sekundbevakning sedan 7 april förra året och det gör saker med människor, säger Johan Eriksson.

Eriksson påpekar dock att de poliser och häktespersonal som har tagit hand om Akilov under de senaste året har agerat på ett rättssäkert sätt och för det vill han tacka.

”Är chockerande”

Sunita Memetovic säger till SVT Nyheter att hon uppfattade det som att Akilov ”gav fingret”, vilket även flera åhörare och poliser bekräftar till SVT att de också gjorde.

– Det var chockerande måste jag säga, men jag hade en slutplädering att fortsätta så jag var tvungen att fokusera.