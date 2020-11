Regeringens nya stödpaket uppgår till 15 miljarder

Regeringen förlänger omställningsstödet till företag och egenanställda i tre månader, efter en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna. Något som Centerpartiet uppgav för SVT Nyheter under måndagsmorgonen och som sedan bekräftades under en pressträff med finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Enligt Andersson har 100 000 personer förlorat sina jobb på grund av coronakrisen. För att rädda jobb förlängs nu flera stöd.

-Många företag är hårt sargade efter att ha haft många tuffa månader, sa hon under pressträffen.

Kostnaden för de nya åtgärderna beräknas landa på ungefär 15 miljarder kronor – men Andersson menar att det är en uppskattning som kan komma att ändras, särskilt beroende på hur virusets framfart utvecklas.

Söka stöd för hösten

Omställningsstödet infördes i våras på grund av att företag drabbats hårt av coronapandemin. Men det gällde bara fram till och med juli. Nu kan företag söka stödet även för augusti, september och oktober.

Det ska gälla även det så kallade omsättningsstödet för företagare som driver verksamheten som enskild firma.

Omställningsstödet riktar sig till företag som tappat minst 50 procent av sin omsättning under de tre månaderna jämfört med samma period 2019. Som mest kommer ett företag att kunna få 30 miljoner kronor.

Permitteringstödet förlängs

– Det här är ett oerhört viktigt stöd för företag som har det väldigt tufft och det är väldigt träffsäkert, säger Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson till TT.

Regeringen förlänger även stödet för korttidspermittering fram till halvårsskiftet 2021. Subventioneringsgraden kommer dock att trappas ned under våren från och med april. Fram till april beräknas företagens minskade lönekostnad tack vare stödet vara 52,5 procent som mest. Från april är siffran 45 procent, enligt regeringens beräkningar.

Många har använt möjligheten

Överenskommelsen innebär också att företag kan få anstånd med skatteinbetalning i ett år. Företagen måste dock ansöka om det och beviljas förlängning om inte ”särskilda skäl” talar emot det.

– Väldigt många företag, omkring 100 000, har använt sig av denna möjlighet. Om inte anståndet förlängs så skulle de riskera att behöva betala in skatten till våren mitt en fortsatt kris, säger Persson.