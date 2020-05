Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Se SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein berätta om vilka krisåtgärder regeringen kan komma att förlänga. Foto: SVT

Marmorstein: Regeringen förlänger krisåtgärder

Under onsdagen förlängde regeringen sjuklöneansvaret. Och under torsdagen kan ytterligare krisåtgärder som vidtagits under coronapandemin förlängas.

– Det handlar om det som regeringen kallade slopat karensavdrag, slopat krav på sjukintyg och att höja a-kassan ytterligare, säger Elisabeth Marmorstein, politikreporter, i SVT:s Morgonstudion.

